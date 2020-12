Biathlon, Lukas Hofer e quel centesimo che manca per fare l’euro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è prossimo ai saluti e la Coppa del Mondo di Biathlon si è già portata avanti con il double header di Hochfilzen (Austria) che ha chiuso i giochi di questa prima parte di stagione. Alla ripresa, altra doppia tappa nel tradizionale scenario di Oberhof (Germania), dove l’azzurro Lukas Hofer ha nel mirino un podio che ancora non è arrivato in quest’annata. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato è stato senza dubbio quello più convincente della truppa italiana, in questo primo stint di CdM. Nonostante i problemi legati al Covid di non poco conto e di cui invece hanno risentito in maniera importante i suoi compagni di Nazionale, Hofer ha messo in mostra un’ottima condizione sugli sci stretti, mandando chiari messaggi di vitalità da questo punto. Tuttavia, le percentuali al poligono non l’hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è prossimo ai saluti e la Coppa del Mondo disi è già portata avanti con il double header di Hochfilzen (Austria) che ha chiuso i giochi di questa prima parte di stagione. Alla ripresa, altra doppia tappa nel tradizionale scenario di Oberhof (Germania), dove l’azzurroha nel mirino un podio che ancora non è arrivato in quest’annata. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato è stato senza dubbiolo più convincente della truppa italiana, in questo primo stint di CdM. Nonostante i problemi legati al Covid di non poco conto e di cui invece hanno risentito in maniera importante i suoi compagni di Nazionale,ha messo in mostra un’ottima condizione sugli sci stretti, mandando chiari messaggi di vitalità da questo punto. Tuttavia, le percentuali al poligono non l’hanno ...

