Altamura (Bari) – Minorenne perde un dito per l’esplosione di un petardo (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’episodio, denunciato dai carabinieri, è avvenuto nella provincia: “Pericoloso maneggiare esplosivi illegali. Continua a provocare danni nella provincia, i fuochi d’artificio illegali: l’ultimo caso ad Altamura, dove nella serata di ieri un 16enne ha perso il dito di una mano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, il Minorenne è stato investito dall’esplosione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’episodio, denunciato dai carabinieri, è avvenuto nella provincia: “Pericoloso maneggiare esplosivi illegali. Continua a provocare danni nella provincia, i fuochi d’artificio illegali: l’ultimo caso ad, dove nella serata di ieri un 16enne ha perso ildi una mano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, ilè stato investito dal

MoliPietro : Altamura (Bari) – Minorenne perde un dito per l’esplosione di un petardo - TittiTummino : La #Bari dei #clan e dei #delinquenti sotto le bombe da stamattina, né #covid, né #coprifuoco, né #ordinanzasindaco… - NoiNotizie : Esplosione di un petardo: sedicenne di Altamura (#Bari) perde un dito. Bòtti: arresti fra Conversano e Polignano a Mare - Telebari : Covid in provincia di Bari: due morti a Mola, casi in aumento a Giovinazzo. Ad Altamura i positivi sono 1.160 -… - AltamuraLiveIt : #Altamura Città metropolitana di Bari, verso il 'piano strategico dei beni confiscati' -

Ultime Notizie dalla rete : Altamura Bari Botti illegali, 16enne di Altamura (Bari) perde un dito della mano BariViva Altamura (Bari) – Minorenne perde un dito per l’esplosione di un petardo

L’episodio, denunciato dai carabinieri, è avvenuto nella provincia: “Pericoloso maneggiare esplosivi illegali. Continua a provocare danni nella provincia, i fuochi d’artificio illegali: l’ultimo caso ...

Altamura e Gravina in Puglia, pesante bilancio della seconda ondata di corona virus

Di Francesco Santoro: Pesantissimo il bilancio delle vittime del Covid ad Altamura nel corso della seconda ondata. Stando ai i dati comunicati dall’Asl di Bari al sindaco Rosa Melodia «le persone dece ...

L’episodio, denunciato dai carabinieri, è avvenuto nella provincia: “Pericoloso maneggiare esplosivi illegali. Continua a provocare danni nella provincia, i fuochi d’artificio illegali: l’ultimo caso ...Di Francesco Santoro: Pesantissimo il bilancio delle vittime del Covid ad Altamura nel corso della seconda ondata. Stando ai i dati comunicati dall’Asl di Bari al sindaco Rosa Melodia «le persone dece ...