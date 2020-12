Sport in lutto, il campione ucciso a 27 anni da un infarto. Una carriera di successo, poi la tragedia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il mondo dell’atletica in lutto per la prematura scomparsa di Osman Junuzovic, atleta della Bosnia deceduto nella tarda serata di ieri a soli 27 anni. È morto improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì. Lo conferma la Federazione di atletica bosniaca con una nota sul proprio sito internet. Junuzovic era uno dei più apprezzati atleti bosniaci: nel corso della sua carriera era stato bronzo ai Giochi Europei di Baku nel 2015, campione dei Balcani nei 3.000 metri, campione nazionale nei 3.000 metri, 3.000 siepi, 5.000 metri, 10.000, corsa campestre, mezza maratona e maratona.



Nel 2017 Osman Junuzovic aveva rischiato la carriera dopo un problema riscontrato al nervo sciatico causato da una caduta durante un allenamento. L’atleta aveva subito un’iniezione che gli aveva provocato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il mondo dell’atletica inper la prematura scomparsa di Osman Junuzovic, atleta della Bosnia deceduto nella tarda serata di ieri a soli 27. È morto improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì. Lo conferma la Federazione di atletica bosniaca con una nota sul proprio sito internet. Junuzovic era uno dei più apprezzati atleti bosniaci: nel corso della suaera stato bronzo ai Giochi Europei di Baku nel 2015,dei Balcani nei 3.000 metri,nazionale nei 3.000 metri, 3.000 siepi, 5.000 metri, 10.000, corsa campestre, mezza maratona e maratona.Nel 2017 Osman Junuzovic aveva rischiato ladopo un problema riscontrato al nervo sciatico causato da una caduta durante un allenamento. L’atleta aveva subito un’iniezione che gli aveva provocato ...

teresacapitanio : RT @fanpage: Non si può morire così a 27 anni - fanpage : Non si può morire così a 27 anni - sportli26181512 : Atletica, morto a 27 anni il bosniaco Osman Junuzovic: Lutto nel mondo dell'atletica: è morto improvvisamente Osman… - Sport_Fair : Triste lutto nel mondo della moda E' morto Pierre #Cardin - lavocedialba : Atletica Racconigi in lutto: è scomparso Bruno Garello -