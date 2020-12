Seconda ondata, Istat: “Boom di decessi in Piemonte e Valle d’Aosta” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Seconda ondata del Covid ha incrementato il tasso di mortalità soprattutto nel Nord Italia. Boom di decessi in Piemonte e Valle d’Aosta Continua a preoccupare l’emergenza Covid. Nonostante i vaccini siano finalmente realtà e stiano venendo distribuiti in tutto il mondo, è quantomai importante continuare a rispettare le norme igienico sanitarie per contenere il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladel Covid ha incrementato il tasso di mortalità soprattutto nel Nord Italia.diinContinua a preoccupare l’emergenza Covid. Nonostante i vaccini siano finalmente realtà e stiano venendo distribuiti in tutto il mondo, è quantomai importante continuare a rispettare le norme igienico sanitarie per contenere il L'articolo proviene da Inews.it.

emmabonino : Dopo l’avvio della vaccinazione anti-Covid occorre evitare gli stessi ritardi e inefficienze della prima e seconda… - repubblica : Virus, boom di morti in Piemonte e Val d'Aosta: così la seconda ondata uccide molto più della prima - valigiablu : COVID-19 e seconda ondata: come Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno tenuto sotto controllo i contagi… - MagaMagaoz : RT @Cartabellotta: Negli ultimi 7 giorni #tamponi e casi testati come a settembre Eppure siamo in piena seconda ondata #COVID?19 https://t.… - rv840531 : @GiovaQuez Segno che varianti piu aggressive sono alla base della seconda ondata -