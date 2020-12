Pechino-Bruxelles | intesa raggiunta Ora tocca al Parlamento Ue

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo sette anni di negoziati, Cina e Ue hanno raggiunto un’sull’atteso accordo di investimento bilaterale che dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – assicurare maggiore reciprocità per le aziende europee oltre la Muraglia. L’annuncio è arrivato ieri al termine di una videocall tra il presidente cinese Xi Jinping, i leader Ue e la coppia Merkel – Macron, il duo che ha diretto dietro le quinte la maratona negoziale terminata per un soffio (come da programma) entro fine anno e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Intesa politica dopo sette anni di negoziati. Critiche all’Unione per non aver ottenuto di più sugli standard lavorativi e i diritti umani.AgenPress – Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso che la Cina e l’Ue, due delle maggiori potenze, civiltà e mercati del mondo, “si uniranno per dare il via a un nuovo inizio nel 2021”. Xi, han ...