Paolo Rossi | consegnata urna a forma di Coppa del Mondo ’82 dove sono custodite ceneri video

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Prato ha reso omaggio aquesta mattina con una breve ma solenne cerimonia. La moglie Federica Cappelletti, insieme alle due figlie e al figlio nato dal primo matrimonio di Pablito, ha consegnato nelle mani del vescovo l’dideldel 1982, all’interno della qualecontenute ledell'ex attaccante della Nazionale di Bearzot che con i suoi sei gol fu decisivo per il successo degli azzurri. ITA Sport Press.

«Carissimi amici qui presenti, in circostanze come questa sentiamo la nostra piccolezza e la nostra impotenza di fronte al mistero del nostro vivere. Vorremmo dire tutto ma sentiamo la pochezza delle ...Prato si è stretta nel ricordo di Paolo Rossi, il calciatore simbolo del mondiale 1982, con una messa oggi pomeriggio in Duomo ...