Oroscopo Vergine 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Vergine, l'Oroscopo per il 2021 rivela un anno decisamente positivo. Se il 2020 vi ha visto grandi protagonisti, nonostante le difficoltà esterne, anche quest'anno sarà nel complesso soddisfacente. Avrete la possibilità di farvi notare, di usare le situazioni vantaggiose nate nei mesi precedenti per ottenere benefici. Già a partire da Gennaio sarà possibile risolvere un problema pratico, forse lavorativo, che vi affliggeva da un po'. C'è chi otterrà perfino una promozione! Anche in amore ci sarà l'occasione di recuperare la serenità, di rimettersi in gioco se ci si è separati da poco. Forse non sarà un anno che stravolgerà le vostre vite, ma vi permetterà di cominciare un nuovo percorso, di rinascere insieme alle persone più giuste al vostro fianco. Non mancheranno comunque le belle soddisfazioni e le novità ...

