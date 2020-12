Mattarella premia 36 eroi della solidarietà: più della metà sono donne (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di chiudere questo anno drammaticamente segnato dall’emergenza Covid premiando 36 italiani e italiane che si sono distinti come eroi della solidarietà e della legalità. Tra loro ci sono volontari, sanitari, attivisti antimafia e per i diritti sociali: più della metà – 21 su 36 – sono donne, la più giovane 18 anni, la più anziana 92. Il capo dello Stato ha conferito loro onorificenze al Merito della Repubblica per “atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidenteRepubblica, Sergio, ha deciso di chiudere questo anno drammaticamente segnato dall’emergenza Covidndo 36 italiani e italiane che sidistinti comelegalità. Tra loro civolontari, sanitari, attivisti antimafia e per i diritti sociali: più– 21 su 36 –, la più giovane 18 anni, la più anziana 92. Il capo dello Stato ha conferito loro onorificenze al MeritoRepubblica per “atti dismo, per l’impegno nella, nel ...

giusy6156 : RT @SilviaMagagna: 36 eroi civili: dal Quirinale onorificenze al merito per solidarietà, volontariato, inclusione sociale, cooperazione int… - bancaetica : RT @SilviaMagagna: 36 eroi civili: dal Quirinale onorificenze al merito per solidarietà, volontariato, inclusione sociale, cooperazione int… - romasulweb : Gli 'esempi civili' di Roma: il presidente Sergio Mattarella premia cinque romani - infoitinterno : Sulmona, il Presidente Mattarella premia Aldo Di Cristofaro - SilviaMagagna : 36 eroi civili: dal Quirinale onorificenze al merito per solidarietà, volontariato, inclusione sociale, cooperazion… -