Marvel, Joseph Gordon-Levitt potrebbe unirsi al MCU? Ecco gli ultimi rumor (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Secondo gli ultimi rumor, i Marvel Studios avrebbero avuto dei contatti con Joseph Gordon-Levitt: in arrivo una nuova aggiunta al Marvel Cinematic Universe? Joseph Gordon-Levitt nel Marvel Cinematic Universe? Sì, grazie. Anche se per il momento si tratta solo di un rumor, anzi, il principio di un rumor. Stando a quanto riportato da Charles Murphy di Murphy's Multiverse, infatti, l'attore, regista, sceneggiatore e produttore sarebbe stato contattato dai Marvel Studios. Come ribadito da Murphy stesso, tuttavia, questa è una semplice voce di corridoio, per di più che non riguarda nello specifico alcun ruolo. Come tale, dunque, va presa, almeno fino ...

