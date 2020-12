Il Premier Conte Conte: “Non si procederà con l’obbligo vaccinale” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le parole del Premier Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato nella conferenza stampa di fine anno tenutasi oggi, 30 dicembre, da Villa Madama a Roma. Tanti, inevitabilmente, i temi toccati dal Premier: dal nodo del Recovery Plan e le polemiche con Italia Viva di Matteo Renzi fino allo stesso vaccino. Leggi anche: Caos Vaccini: verso l’obbligatorietà? Insultata anche la prima vaccinata “Io stesso per dare il buon esempio lo farei subito ma è giusto rispettare le priorità approvate dalle Camere. Chiedo a tutti uno sforzo, mettiamo una parte le ideologie e le reazioni emotive, compiamo un atto di solidarietà verso tutta la comunità nazionale, sottoponiamoci al vaccino”. Proprio sul piano vaccinale anti – covid aggiunge: “Sul piano vaccinale anti-Covid, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le parole delIl Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato nella conferenza stampa di fine anno tenutasi oggi, 30 dicembre, da Villa Madama a Roma. Tanti, inevitabilmente, i temi toccati dal: dal nodo del Recovery Plan e le polemiche con Italia Viva di Matteo Renzi fino allo stesso vaccino. Leggi anche: Caos Vaccini: verso l’obbligatorietà? Insultata anche la prima vaccinata “Io stesso per dare il buon esempio lo farei subito ma è giusto rispettare le priorità approvate dalle Camere. Chiedo a tutti uno sforzo, mettiamo una parte le ideologie e le reazioni emotive, compiamo un atto di solidarietà verso tutta la comunità nazionale, sottoponiamoci al vaccino”. Proprio sul pianoanti – covid aggiunge: “Sul pianoanti-Covid, ...

