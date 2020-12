I disegni di Cusano entrano in tutte le case con l' ecocalendario

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Eco calendario ispirato aidi un artista sul paese. E' l'ultima novità in distribuzione, a Maleo, insieme ai sacchetti biodegradabili. "Per il calendario 2021 " chiarisce il sindaco Dante ...

Ultime Notizie dalla rete : disegni Cusano

IL GIORNO

Eco calendario ispirato ai disegni di un artista sul paese. E’ l’ultima novità in distribuzione, a Maleo, insieme ai sacchetti biodegradabili. "Per il calendario 2021 – chiarisce il sindaco Dante Sgua ...Con il suo nuovo libro “RICOMINCIO DA emME” arriva alla terza esperienza di autore il Dottor Mauro Mario Mariani. Il medico ascolano, specialista in angiologia, si definisce da sempre mangiologo, cons ...