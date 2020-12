Harry e Meghan, è online su Spotify il primo podcast con il piccolo Archie: “Divertente?” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È online su Spotify il primo podcast del principe Harry e di Meghan Markle con il piccolo Archie. I Duchi di Sussex hanno debuttato con una puntata speciale dedicata a queste festività natalizie particolari, facendo una riflessione sul nuovo anno ormai alle porte e lasciando spazio anche al loro primogenito, di 19 mesi. Aiutato dai genitori Archie pronuncia parola dopo parola la frase “Happy New Year”, rivelando un accento americano. “Puoi parlarci dentro” – dice Harry ad Archie riferendosi al microfono -. “Archie, è Divertente?” – chiede Meghan. “Divertente?” – ripete invece il piccolo. “Con me, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Èsuildel principee diMarkle con il. I Duchi di Sussex hanno debuttato con una puntata speciale dedicata a queste festività natalizie particolari, facendo una riflessione sul nuovo anno ormai alle porte e lasciando spazio anche al lorogenito, di 19 mesi. Aiutato dai genitoripronuncia parola dopo parola la frase “Happy New Year”, rivelando un accento americano. “Puoi parlarci dentro” – diceadriferendosi al microfono -. “, è?” – chiede. “?” – ripete invece il. “Con me, ...

