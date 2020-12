GTA 6 non sarà lanciato in un servizio su abbonamento di Rockstar (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stando a quanto affermato dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, alla UBS Global TMT Virtual Conference, . In questa occasione, il CEO non è sembrato troppo entusiasta di un ipotetico servizio che permetta di giocare a tutti i titoli Rockstar e 2K Games. Secondo Zelnick, su base mensile la maggior parte degli utenti non trascorre il proprio tempo a giocare con numerosi titoli, ma si sofferma solo su alcuni. Per questo motivo il CEO crede sia inutile un abbonamento a un servizio simile. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stando a quanto affermato dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, alla UBS Global TMT Virtual Conference, . In questa occasione, il CEO non è sembrato troppo entusiasta di un ipoteticoche permetta di giocare a tutti i titolie 2K Games. Secondo Zelnick, su base mensile la maggior parte degli utenti non trascorre il proprio tempo a giocare con numerosi titoli, ma si sofferma solo su alcuni. Per questo motivo il CEO crede sia inutile una unsimile. Leggi altro...

gocciolelatte : Non so giocare Skyrim da sola forse dovevo fare gta ahahha Mi trema il culo farò un casino - PBraciola : @ValerioDiStef91 Valerio non ti dico di andare a lavorare perché ho perso le speranze, ma almeno va su gta - asvpgvbbo : @DRoggerini immagina sparare in testa a uno con i cheat e non muore perche usa il mod menu anche lui porco dio mi p… - infoitscienza : GTA 6 avrebbe 'ucciso' Bully 2 (ma non Red Dead Redemption 2) - infoitscienza : Bully 2 non arriverà mai? Date la colpa a Red Dead Redemption 2 e GTA: VI -