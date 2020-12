Grassi RSR su Raggi e tavolo con imprenditori | Ben alzata sindaca

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) – «Fa sorridere amaramente l’iniziativa tardiva delladi Roma, Virginia, di scrivere ora a tutte le forzeali romane per avviare undi confronto per un presunto rilancio economico». È quanto dichiara il presidente del Movimento civico, Roma Sceglie Roma, Raimondo. «La– continua– è fuori tempo massimo, atteso che da cinque anni ha staccato la spina con le categorie produttive romane che più volte avevano sollecitato un confronto mai iniziato e mai aveva parlato prima di una visione di Roma da qui al 2030, rubacchiando le nostre idee e le nostre proposte. «Noi di Roma sceglie Roma è da molto tempo che stiamo lavorando per un decreto “Sbocca Roma” che contiene disposizioni urgenti e immediate per la città, al fine ...