GF Vip 5 | Zelletta non era a conoscenza del presunto tradimento di Natalia | «E’ stata una doccia fredda ma credo alla mia donna»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Andrea(US Endemol Shine) IldiParagoni ai danni di Andreacontinua a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo aver sparso per prima il chiacchiericcio, Dayane Mello si è infatti pentita di quello che ha fatto e, oltre a minacciare il ritiro, ha scelto di chiarire perché ha agito in quel modo proprio con Andrea, che si è mostrato comprensivo nei suoi riguardi e l’ha perdonata. Tuttavia, nel bel mezzo del confronto,ha svelato a Dayane che non era al corrente, fino allo scorso lunedì, della voce sulla sua fidanzata, ammettendo di avere ‘mentito’ in diretta ad Alfonso Signorini soltanto per tutelarla. Dopo aver minacciato di ritirarsi, per via del caos creato con le sue rivelazioni, Dayane ha voluto chiarire con ...