GF Vip 5, tra Giulia Salemi e Dayane Mello volano stracci: "Ti brucia che sono felice" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al Gf vip 5 il gruppo di inquilini sembra sempre più diviso in fazioni e in questi giorni fa parecchio discutere la rottura tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, tra le quali si è intromessa anche Giulia Salemi. Dayane ha avuto uno scontro con l'influencer subito dopo la nuova puntata del reality show. Secondo la Mello, Giulia le avrebbe portato via Adua, la sua amica più cara nella Casa, e questo non riesce a perdonarglielo. Giulia, da parte sua, sostiene che Dayane abbia abbandonato a se stessa Adua, trascurandola molto per poter coltivare rapporti con le ultime "new entries" nella Casa. Dayane non ci sta nel loro confronto post-puntata volano parole durissime.

