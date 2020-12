Flavio Insinna attaccato dai cacciatori, ma i follower sono dalla sua parte (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Flavio Insinna ha scatenato forti proteste da parte dei cacciatori per una frase pronunciata durante “L’eredità”. Scopriamo di cosa si tratta Il celebre conduttore ha fatto arrabbiare il mondo della caccia, per via di una frase pronunciata nel corso della trasmissione L’Eredità del 27 dicembre scorso. Commentando una domanda del gioco il 55enne romano in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha scatenato forti proteste dadeiper una frase pronunciata durante “L’eredità”. Scopriamo di cosa si tratta Il celebre conduttore ha fatto arrabbiare il mondo della caccia, per via di una frase pronunciata nel corso della trasmissione L’Eredità del 27 dicembre scorso. Commentando una domanda del gioco il 55enne romano in L'articolo proviene da Leggilo.org.

enpaonlus : Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italian… - fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - HuffPostItalia : Flavio Insinna: Insinna: 'La caccia non è uno sport'. Cacciatori furiosi, i social lo sostengono - wumbar : RT @WWFitalia: Solidarietà a Flavio #Insinna e apprezzamento per le sue parole La #caccia non é e non sarà mai uno #sport ma una pratica an… - 333Christmas : RT @enpaonlus: Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italiani” ? http… -