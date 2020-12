Figline Valdarno (Firenze) – Trovati 3 cadaveri in una casa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I corpi di una 77enne e dei due figli di 51 e 46 anni sono stati Trovati in un?abitazione a Figline Valdarno: non sono state chiarite le cause della morte. I cadaveri di tre persone, una 77enne e i due figli di 51 e 46 anni, sono stati Trovati in un’abitazione a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. I Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I corpi di una 77enne e dei due figli di 51 e 46 anni sono statiin un?abitazione a: non sono state chiarite le cause della morte. Idi tre persone, una 77enne e i due figli di 51 e 46 anni, sono statiin un’abitazione a, in provincia di. I

MoliPietro : Figline Valdarno (Firenze) – Trovati 3 cadaveri in una casa - zazoomblog : Orrore nel Fiorentino: tre cadaveri trovati in un appartamento di Figline Valdarno - #Orrore #Fiorentino:… - laregione : Firenze, anziana e i due figli trovati morti in casa - SoniaLaVera : RT @blogsicilia: Tre cadaveri scoperti in una casa, una madre e i suoi due figli - - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Tre cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di Figline… -