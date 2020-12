È tornato Balotelli | subito in gol col Monza

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) SuperMario è tornato. Ed è l’ennesimo ritorno al futuro di un vecchio ragazzo che fa sempre notizia. Dieci mesi dopo, riecco Mario Balotelli che torna a giocare e – soprattutto – a fare gol. In Serie B, con la maglia del Monza, nell’ultima giornata di campionato del 2020. Si era perso, si è ritrovato. Il Monza ha vinto 3-0 contro la capolista Salernitana ed è uscito allo scoperto: per la promozione in Serie A bisogna fare i conti con i brianzoli, al cui vertice societario e tecnico ci sono rispettivamente Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, i due artefici del Grande Milan che ha dominato la scena nazionale e internazionale dalla seconda metà degli anni ’80 e per quasi trent’anni.