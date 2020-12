Covid-19 | un algoritmo gratuito prevede se il paziente peggiorerà

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (foto: StockSnap via Pixabay)Un nuovodi intelligenza artificiale basato su sistemi di machine learning aiuta are quali pazienti con-19 potranno avere bisogno di un supporto nella respirazione e di essere ricoverato in terapia intensiva. A realizzarlo un gruppo dell’università della California a Irvine (Uci). Lo strumento, semplice da utilizzare dato che si basa su un test in cui inserire delle risposte, èe disponibile online (qui) per le strutture sanitarie che intendano approfondire l’argomento. Il test fornisce una previsione sul peggioramento del singolonel giro di 72 ore. I risultati sono pubblicati sulla rivista Plos One. Terapia intensiva: a cosa serve l’I risultati sono accurati ma ancora iniziali e richiedono un ulteriore ...