Conte | ' primi in Occidente a elaborare risposte a pandemia | aspettiamo per bilancio complessivo'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Per un bilancio "aspettiamo a farlo quando usciremo da questa pandemia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della conferenza stampa di fine anno, a proposito dei dati relativi al numero dei morti, al calo dell'economia, alle restrizioni delle libertà, garantendo comunque che da parte del governo ci sarà sempre il "massimo impegno". Sul primo punto il premier ha ricordato il dato italiano sulla "popolazione più anziana d'Europa, dopo il Giappone del mondo". Per quanto riguarda invece i problemi economici, Conte ha ricordato come l'Italia sia stata "il primo Paese occidentale in cui è scoppiata la pandemia" e quindi ad elaborare un piano per la pandemia.

Ultime Notizie dalla rete : Conte primi Al via la conferenza stampa di fine anno di Conte Il Sole 24 ORE Conte: "No al vaccino obbligatorio: lo farei subito, ma aspetto il mio turno"

ROMA. "Farei subito il vaccino, ma aspetto il mio turno. Escludiamo di imporre l'obbligo: confidiamo di raggiungere una larga fetta di popolazione su base facoltativa. Abbiamo predisposto un piano di ...

Salvini: "Il governo è paralizzato, noi abbiamo progetti e siamo pronti a governare"

"Lega e centrodestra hanno confermato di essere opposizione seria e costruttiva". L'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte "è paralizzato", mentre il centrodestra fa "una opposizione seria e costrutti ...

