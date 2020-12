Carla e Penelope | compagna e figlia Gianna Nannini L’amore è consonanza di spirito

Ultime Notizie dalla rete : Carla Penelope

Il Sussidiario.net

Carla e Penelope sono compagna e figlia di Gianni Nannini, la rocker senese che da anni vive a Londra: "qui sono rispettata nei miei diritti umani di mamma" ...E' ormai legata da tanti anni, circa 40, a Carla, sposata con rito civile in Inghilterra, soprattutto per la figlia Penelope, avuta quasi 8 anni fa con fecondazione eterologa, pratica non ammessa ...