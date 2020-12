“Butta fango su tutti solo per emergere”. GF Vip, ‘coltellata’ a Dayane Mello. Demolita proprio da lui fuori dalla Casa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dayane Mello non riesce a trovare la pace. Già dentro la Casa ci sono parecchi problemi, ma anche se non ne è ancora a conoscenza, pure fuori dal ‘Grande Fratello Vip’ le cose non vanno certamente meglio. Nelle ultime ore la brasiliana ha fatto le valigie, decisa ad abbandonare il bunker di Cinecittà. “Vado via da quella porta, me ne vado”, ha minacciato, iniziando a fare i bagagli. Il suo atteggiamento però non ha, stranamente, messo in allarme i coinquilini, come accaduto altre volte. “C’è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via”, ha detto Stefania Orlando a Andrea Zelletta, che ha risposto solo con un: “Mmh…”, continuando poi a parlare tranquillamente con Giulia Salemi. Tommaso, Giacomo, Carlotta e Cecilia hanno invece seguito la scena. “Sta facendo la valigia”, hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)non riesce a trovare la pace. Già dentro laci sono parecchi problemi, ma anche se non ne è ancora a conoscenza, puredal ‘Grande Fratello Vip’ le cose non vanno certamente meglio. Nelle ultime ore la brasiliana ha fatto le valigie, decisa ad abbandonare il bunker di Cinecittà. “Vado via da quella porta, me ne vado”, ha minacciato, iniziando a fare i bagagli. Il suo atteggiamento però non ha, stranamente, messo in allarme i coinquilini, come accaduto altre volte. “C’èche sta facendo la valigia e vuole andare via”, ha detto Stefania Orlando a Andrea Zelletta, che ha rispostocon un: “Mmh…”, continuando poi a parlare tranquillamente con Giulia Salemi. Tommaso, Giacomo, Carlotta e Cecilia hanno invece seguito la scena. “Sta facendo la valigia”, hanno ...

MiriEchelon : @Valenti90500874 @MrsIdontknow24 Ma anche io credimi, Can è prezioso e guai a chi gli butta fango addosso ed anzi s… - blogtivvu : Francesco Oppini difende Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Dayane Mello? Butta fango per forza!” #GFVip - - glen_da88 : Senti rosalinda io tvb però mo non puoi pretendere che dayane rimaneva un una squadra dove non si parla con te, Giu… - iovoglioharold : RT @FortunaMassero1: Cmq si è capito. Dayane ha qualche problema su se stessa. È molto egoista, e per far emergere lei butta fango su tutti… - FortunaMassero1 : Cmq si è capito. Dayane ha qualche problema su se stessa. È molto egoista, e per far emergere lei butta fango su tutti. #gfvip -