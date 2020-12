Blitz della polizia a Scampia, arrestati due spacciatori (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Ghisleri, presso i porticati di un edificio del Lotto SC/33, tre uomini che consegnavano qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro. I poliziotti hanno raggiunto due di essi sulla rampa di scale all’interno dello stabile e, non senza di difficoltà, li hanno bloccati e trovati in possesso di 110 euro e di 6 bustine del peso di 7 grammi circa di marijuana, mentre il terzo si è dato alla fuga in direzione di via Giuseppe Marrazzo. Inoltre, presso l’abitazione di uno dei due spacciatori gli agenti hanno rinvenuto altre 25 bustine della stessa sostanza del peso complessivo di circa 700 grammi e 3 involucri con 115 grammi circa di hashish. Carmine Ricci, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Ghisleri, presso i porticati di un edificio del Lotto SC/33, tre uomini che consegnavano qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro. I poliziotti hanno raggiunto due di essi sulla rampa di scale all’interno dello stabile e, non senza di difficoltà, li hanno bloccati e trovati in possesso di 110 euro e di 6 bustine del peso di 7 grammi circa di marijuana, mentre il terzo si è dato alla fuga in direzione di via Giuseppe Marrazzo. Inoltre, presso l’abitazione di uno dei duegli agenti hanno rinvenuto altre 25 bustinestessa sostanza del peso complessivo di circa 700 grammi e 3 involucri con 115 grammi circa di hashish. Carmine Ricci, ...

LegaSalvini : ECCO L'ULTIMO BLITZ DELLE TOGHE: 'ACCOGLIERE GLI IMMIGRATI DELLA PANDEMIA' - RossSlik : RT @dukana2: Scandalo in #Basilicata ??blitz della #GuardiaDiFinanza alla #Regione??sequestrati documenti su favori a consiglieri che hanno… - salernonotizie : Trovato con oltre 2000 botti illegali: blitz della Finanza ad Angri, denunciato 58enne - forestale82 : RT @dukana2: Scandalo in #Basilicata ??blitz della #GuardiaDiFinanza alla #Regione??sequestrati documenti su favori a consiglieri che hanno… - Scisciano : Cercola, blitz dei Carabinieri: scattano gli arresti per una contrabbandiera di Pollena Trocchia: Cercola, 30 Dicem… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz della Cocaina e hashish in casa, blitz della polizia: arrestato un pregiudicato PalermoToday Veneto, 12enne sospesa da scuola per aver abbracciato una compagna. La mamma: “Mia figlia ribelle come me”

Sospesa per un abbraccio: accade in Veneto, dove una bambina di dodici anni è stata punita in modo esemplare per non aver rispettato le norme anti Covid. Il caso, che fa discuter ...

Dal Teatro Filarmonico il concerto di Capodanno 2020

Dal Teatro Filarmonico il concerto di Capodanno 2020. Il tradizionale appuntamento quanto mai sentito e fortemente atteso dal pubblico si svolgerà in streaming.

Sospesa per un abbraccio: accade in Veneto, dove una bambina di dodici anni è stata punita in modo esemplare per non aver rispettato le norme anti Covid. Il caso, che fa discuter ...Dal Teatro Filarmonico il concerto di Capodanno 2020. Il tradizionale appuntamento quanto mai sentito e fortemente atteso dal pubblico si svolgerà in streaming.