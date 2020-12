Bettarini è in causa con il GF Vip | Poca chiarezza dietro la sua squalifica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da quanto ha affermato Bettarini è in causa con il GF Vip per alcune cose che non gli sono molto chiare riguardo il modo in cui è stato trattato e la sua squalifica dal reality. È stato proprio lui a confessarlo tramite il suo profilo Instagram dove è stato anche supportato dai suoi follower. Quest’ultimi insieme all’ex calciatore trovano ingiusto come sia stata gestita la situazione di Samantha, la quale ha usato parole terribili nei confronti di Stefania Orlando. A detta sua nel programma si userebbero due pesi e due misure a seconda del concorrente, ma soprattutto la sua uscita, dopo solo tre giorni, sarebbe stata fraintesa dal suo intercalare toscano. È stato un fan di Bettarini ad esprimere il suo pensiero nei confronti della questione consigliando di riunirsi con tutti gli altri squalificati: ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Da quanto ha affermatoè incon il GF Vip per alcune cose che non gli sono molto chiare riguardo il modo in cui è stato trattato e la suadal reality. È stato proprio lui a confessarlo tramite il suo profilo Instagram dove è stato anche supportato dai suoi follower. Quest’ultimi insieme all’ex calciatore trovano ingiusto come sia stata gestita la situazione di Samantha, la quale ha usato parole terribili nei confronti di Stefania Orlando. A detta sua nel programma si userebbero due pesi e due misure a seconda del concorrente, ma soprattutto la sua uscita, dopo solo tre giorni, sarebbe stata fraintesa dal suo intercalare toscano. È stato un fan diad esprimere il suo pensiero nei confronti della questione consigliando di riunirsi con tutti gli altriti: ...

infoitcultura : Stefano Bettarini scende prepotente in guerra: Enorme causa legale - infoitcultura : Stefano Bettarini dopo l’espulsione da Grande Fratello Vip, rivelazione inaspettata “ho fatto causa e ora nessuna t… - infoitcultura : L’annuncio choc di Bettarini: “Sono in causa con il Grande Fratello”. Poi l’accusa - infoitcultura : Stefano Bettarini contro il GF Vip: “Sono in causa”. E rivela dettagli sul contratto - infoitcultura : Bettarini passa alle vie legali contro il Grande Fratello Vip: 'Siamo in causa' -