Balotelli, prima gioia con il Monza: rete contro la Salernitana (Di mercoledì 30 dicembre 2020) prima gioia per Mario Balotelli con la maglia del Monza, nuovo club di "Super Mario". L'ex calciatore della Nazionale italiana, al suo esordio con la maglia dei brianzoli, ha griffato il suo primo goal in Serie B portando in vantaggio i biancorossi, in casa, contro il battistrada Salernitana. La punta ex Inter, Milan, Manchester City e Brescia ha raccolto il grande cross basso di Carlos Augusto che ha spalancato la via della rete al calciatore nato a Palermo. Ottima notizia per Cristian Brocchi che, da qui in avanti, potrà certamente contare sull'assoluto top player di questo campionato cadetto. D'altronde, l'obiettivo della società di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani è chiaro a tutti: promozione in Serie A o, almeno, piazzamento nei playoff che si disputeranno a ...

