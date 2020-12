ATP tournament | dal 22 febbraio al 4 aprile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) ATPanticipa per riuscire a completare tutto. L’Australian Open è già stato posticipato di due settimane dall’8 al 212021. Dopo Melbourne, il calendario prevede due tornei ATP 250 a Cordoba (terra) e Montpellier (indoor) dal 20 al 28. L’ABN AMRO World Tennisa Rotterdam e l’Argentina Open a Buenos Aires si terranno dall’1 al 7 marzo 2021. Il torneo olandese è stato posticipato di tre settimane per consentire ai giocatori di tornare in Europa dopo gli Australian Open. ATP: si prepara una grande nuova epica stagione? Il calendario di marzo proseguirà con tre tornei ATP 250 a Doha, Santiago e Marsiglia Open 13 (6-14 marzo), due eventi ATP 500 ad Acapulco e Dubai (13-20 marzo). Il Miami Open si svolgerà dal 22 marzo al 4. Il ...