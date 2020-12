"AstraZeneca sta dando vantaggi al Regno Unito". Intervista a Silvio Garattini

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Certamentestauno al, che accelererà sui tempi della vaccinazione”. Le notizie che arrivano dall’Inghilterra, e dalla Germania, non possono non far pensare a quelle chedefinisce “le implicazioni politiche” dell’affaire vaccini. “Non si può negare che ci siano egoismi nazionalistici”, scandisce il celebre farmacologo, presidente dell’Istituto “Mario Negri” di Milano. Novantadue anni, tra i sette testimonial del Vax Day lombardo, soffermandosi sulla campagna di immunizzazione italiana invita il Governo “a non lasciare le cose al caso e a impegnarsi per non ripetere gli errori del passato”. Quanto al nostro piano vaccini,ha pochi dubbi: “È in alto mare”. Lei è stato tra i primi a ...