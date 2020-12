Tetto rischia il crollo per la neve, a Caronno arrivano i pompieri (Di martedì 29 dicembre 2020) Intervento dei vigili del fuoco in via Adua a Caronno Pertusella, dov’è stato necessario sgomberare la neve dal Tetto di un edificio che rischiava di crollare per il peso dei cumuli che si sono formati durante la nevicata dell’altra notte. La messa in sicurezza della copertura dell’immobile era tanto più urgente perché sotto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 29 dicembre 2020) Intervento dei vigili del fuoco in via Adua aPertusella, dov’è stato necessario sgomberare ladaldi un edificio cheva di crollare per il peso dei cumuli che si sono formati durante la nevicata dell’altra notte. La messa in sicurezza della copertura dell’immobile era tanto più urgente perché sotto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Tetto rischia il crollo per la neve, a Caronno arrivano i pompieri - IspettoreC : Perché chiamare i “barboni” o “senza tetto” con termini sui quali ci sono degli scivoloni paurosi? Clochard, homele… - SikilyNews : - Antonella349 : @ohemgee__ Perché se rientra in Italia, rischia l'arresto come adultera. Il marito avrà denunciato l'abbandono del… -