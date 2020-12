Slalom femminile Semmering 2020, risultati e classifica: trionfa Gisin, 11° Rossetti (Di martedì 29 dicembre 2020) La svizzera Michelle Gisin trionfa nello Slalom femminile di Semmering 2020 davanti all’austriaca Katharina Liensberger e alla statunitense Mikaela Shiffrin. Giù dal podio la leader di Coppa del Mondo Petra Vlhova, solo quarta al termine delle due manche; mentre la migliore delle azzurre è Marta Rossetti che chiude in undicesima posizione. Sedicesima Federica Brignone, ventiquattresima Irene Curtoni. Ecco la top-ten generale: LA classifica FINALE Gisin (SVI) 1.42.05 Liensberger (AUT) +011 Shiffrin (USA) +0.57 Vlhova (SVK) +1.36 Holdener (SVI) +1.43 Truppe (AUT) +1.56 Lysdahl (NOR) +2.40 Tviberg (NOR) +2.57 O’Brien (USA) +3.06 Huber (AUT) +3.14 11. Rossetti (ITA) +3.1516. Brignone (ITA) +3.4224. Curtoni (ITA) +4.01 ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) La svizzera Michellenellodidavanti all’austriaca Katharina Liensberger e alla statunitense Mikaela Shiffrin. Giù dal podio la leader di Coppa del Mondo Petra Vlhova, solo quarta al termine delle due manche; mentre la migliore delle azzurre è Martache chiude in undicesima posizione. Sedicesima Federica Brignone, ventiquattresima Irene Curtoni. Ecco la top-ten generale: LAFINALE(SVI) 1.42.05 Liensberger (AUT) +011 Shiffrin (USA) +0.57 Vlhova (SVK) +1.36 Holdener (SVI) +1.43 Truppe (AUT) +1.56 Lysdahl (NOR) +2.40 Tviberg (NOR) +2.57 O’Brien (USA) +3.06 Huber (AUT) +3.14 11.(ITA) +3.1516. Brignone (ITA) +3.4224. Curtoni (ITA) +4.01 ...

