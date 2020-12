Sci alpino, Michelle Gisin vince lo slalom di Semmering davanti a Liensberger e Shiffrin, Marta Rossetti è undicesima (Di martedì 29 dicembre 2020) Michelle Gisin ha scritto la storia! La svizzera in un colpo solo, oltre ad avere vinto la prima gara della sua carriera in Coppa del Mondo, interrompe un digiuno in slalom per la sua Nazione che si protraeva addirittura dal 2002. Gisin ha vinto dunque lo slalom di Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 grazie a due manche davvero perfette. Sotto i riflettori della pista “Panorama” l’elvetica ha chiuso con il tempo complessivo di 1:42.05 (51.11 e 50.94) distanziando di 11 centesimi l’austriaca Katharina Liensberger, che pensava ormai di avere il successo in tasca, mentre completa il podio Mikaela Shiffrin a 57. La statunitense, dopo aver chiuso al comando la prima metà di gara, pasticcia ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020)ha scritto la storia! La svizzera in un colpo solo, oltre ad avere vinto la prima gara della sua carriera in Coppa del Mondo, interrompe un digiuno inper la sua Nazione che si protraeva addirittura dal 2002.ha vinto dunque lodi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021 grazie a due manche davvero perfette. Sotto i riflettori della pista “Panorama” l’elvetica ha chiuso con il tempo complessivo di 1:42.05 (51.11 e 50.94) distanziando di 11 centesimi l’austriaca Katharina, che pensava ormai di avere il successo in tasca, mentre completa il podio Mikaelaa 57. La statunitense, dopo aver chiuso al comando la prima metà di gara, pasticcia ...

