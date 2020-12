Sanremo 2021 | Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic nel cast fisso | sul palco anche Elodie

Leggi su movieplayer

(Di martedì 29 dicembre 2020)vedrà la presenza, per tutte le serate, die, a sorpresa, di, mentresarà sulcome co-conduttrice per una sera.sarà presentese non in gara: insieme a, il cantante e produttore romano sarà neldella prossima edizione del Festival, in programma per ora dal 2 al 6 marzo. È stato Amadeus a svelare la chicca nel corso della conferenza stampa RAI per la presentazione de L'anno che verrà: "Ci ...