Petrinja non c’è più | forte sisma in Croazia | almeno 7 le vittime

Petrinja è ridotta a un cumulo di macerie. Dopo il sisma di magnitudo 5.1 registrato lunedì mattina, un'altra forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito ieri alle 12.20 la città della Croazia centrale, a 40 km a sud-est di Zagabria, provocando almeno sette vittime, tra cui un bambino, una ragazzina di 13 anni e un ventenne, e decine di feriti. Il bilancio però potrebbe aumentare nelle prossime ore: i soccorritori stanno proseguendo le ricerche, alcuni luoghi non rimasti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

