Osimhen, compleanno con incognite: il punto sulle condizioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ventidue anni oggi. Victor Osimhen soffia sulle candeline ed esprime un desiderio: tornare a correre su quel campo che gli manca da ben 46 giorni. Lo scorso 13 novembre l’attaccante nigeriano si infortunò alla spalla nel corso dell’impegno contro la Sierra Leone, match di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Cadde male, uscì dal campo e andò incontro a un lungo calvario. In questo arco di tempo l’ex Lille ha saltato ben dieci partite tra campionato ed Europa League, dividendosi tra il Belgio, dove ha effettuato la riabilitazione, e la sua Nigeria, dove ha trascorso le vacanze natalizie. Tra domani e dopodomani dovrebbe far ritorno a Napoli per un ulteriore test di verifica: se darà esito positivo, si riunirà al gruppo di Gattuso, mentre in caso contrario imboccherà nuovamente la strada verso il Belgio per un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ventidue anni oggi. Victorsoffiacandeline ed esprime un desiderio: tornare a correre su quel campo che gli manca da ben 46 giorni. Lo scorso 13 novembre l’attaccante nigeriano si infortunò alla spalla nel corso dell’impegno contro la Sierra Leone, match di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Cadde male, uscì dal campo e andò incontro a un lungo calvario. In questo arco di tempo l’ex Lille ha saltato ben dieci partite tra campionato ed Europa League, dividendosi tra il Belgio, dove ha effettuato la riabilitazione, e la sua Nigeria, dove ha trascorso le vacanze natalizie. Tra domani e dopodomani dovrebbe far ritorno a Napoli per un ulteriore test di verifica: se darà esito positivo, si riunirà al gruppo di Gattuso, mentre in caso contrario imboccherà nuovamente la strada verso il Belgio per un ...

