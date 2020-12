Non se ne può più di no vax, no mask e simili: un negazionismo che noi Lgbt conosciamo bene (Di martedì 29 dicembre 2020) Sì, sono d’accordo con voi. In un momento del genere non se ne può più di no-vax, negazionisti, riduzionisti et similia. Di fronte a un’emergenza, bisognerebbe avere maggiore buon senso. Affidarsi a scienza e medicina, invece di cedere a paure inconsce e dettate (nei casi più felici) dalla più becera ignoranza. E dirò di più, cara maggioranza eterosessuale: adesso capite come ci sentiamo noi persone Lgbt+ di fronte al “negazionismo arcobaleno”. Direte voi: ma che c’entra? Nel rapporto diretto tra pandemia e questione Lgbt+ nulla, va da sé. Stiamo parlando di due cose differenti. Salute pubblica da una parte, qualità della democrazia dall’altra. Ma a livello di approccio alle questioni, invece, il parallelismo c’è. Perché seppur di fronte a fenomeni non assimilabili, sempre di emergenze si tratta. Due virus molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Sì, sono d’accordo con voi. In un momento del genere non se ne può più di no-vax, negazionisti, riduzionisti eta. Di fronte a un’emergenza, bisognerebbe avere maggiore buon senso. Affidarsi a scienza e medicina, invece di cedere a paure inconsce e dettate (nei casi più felici) dalla più becera ignoranza. E dirò di più, cara maggioranza eterosessuale: adesso capite come ci sentiamo noi persone+ di fronte al “arcobaleno”. Direte voi: ma che c’entra? Nel rapporto diretto tra pandemia e questione+ nulla, va da sé. Stiamo parlando di due cose differenti. Salute pubblica da una parte, qualità della democrazia dall’altra. Ma a livello di approccio alle questioni, invece, il parallelismo c’è. Perché seppur di fronte a fenomeni non assimilabili, sempre di emergenze si tratta. Due virus molto ...

