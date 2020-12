Maltempo a Napoli | via Partenope chiusa | mareggiata da brividi VIDEO

Leggi su urbanpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Scene apocalittiche sul lungomare del capoluogo campano. Ilha determinato delle mareggiate da, che hanno allagato via Caracciolo, travolgendo anche le automobili di passaggio. La furia devastatrice delle onde ha causato danni ingenti anche ai ristoranti di zona, già vessati dall’emergenza Covid. L’acqua ha devastato persino la vicina piazza della Vittoria. Viaresteràanche questa mattina, martedì 29 dicembre 2020, per consentire il ripristino della viabilità dopo aver rimosso tutti i detriti. Per questo motivo si consiglia vivamente di non recarsi con le auto nei pressi della zona interessata.oggi, viada ...