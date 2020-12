Liga, oggi continua la 16ª giornata. Il programma (Di mercoledì 30 dicembre 2020) oggi continua il sedicesimo turno di Liga, che si è aperto con il successo del Sivigilia sul Villarreal e con l’inaspettato pari del Barcellona contro l’Eibar. Ecco il programma: MARTEDÌ 29 DICEMBRE Siviglia-Villarreal 2-0 Barcellona-Eibar 1-1 Cadice-Valladolid 0-0 Levante-Betis 4-3 MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE Granada-Valencia ore 17.00 Atletico Madrid-Getafe ore 19.15 Celta Vigo-Huesca ore 19.15 Elche-Real Madrid ore 21.30 GIOVEDÌ 31 DICEMBRE Athletic Bilbao-Real Sociedad ore 14.00 Osasuna-Alaves ore 16.15 Foto: sito ufficiale Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020)il sedicesimo turno di, che si è aperto con il successo del Sivigilia sul Villarreal e con l’inaspettato pari del Barcellona contro l’Eibar. Ecco il: MARTEDÌ 29 DICEMBRE Siviglia-Villarreal 2-0 Barcellona-Eibar 1-1 Cadice-Valladolid 0-0 Levante-Betis 4-3 MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE Granada-Valencia ore 17.00 Atletico Madrid-Getafe ore 19.15 Celta Vigo-Huesca ore 19.15 Elche-Real Madrid ore 21.30 GIOVEDÌ 31 DICEMBRE Athletic Bilbao-Real Sociedad ore 14.00 Osasuna-Alaves ore 16.15 Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

