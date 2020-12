Il database ho. Mobile hackerato davvero? L’operatore rassicura ma indaga (Di martedì 29 dicembre 2020) Non ci sono ancora certezze sulla questione del database ho. Mobile hackerato con all’interno i dati di ben 2 milioni e mezzo di clienti. La notizia data in queste ore, per il momento, non è stata confermata dal vettore low-cost Vodafone che ha negato l’accesso e la sottrazione dei preziosi dati attraverso una nota ufficiale. Gli utenti che beneficiano del servizio possono tirare dunque un sospiro di sollievo? Cerchiamo di capirlo. La notizia della violazione è stata fornita dall’account Twitter di Bank Security (@Bank Security). Proprio gli esperti di sicurezza sarebbero venuti a conoscenza del serio problema dopo che un hacker avrebbe tentato di vendere il corposo e prezioso bottino dei dati personali di milioni di italiani sul web. La notizia sta allarmando molti clienti del vettore nelle ultime ore ma non è stata ancora ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Non ci sono ancora certezze sulla questione delho.con all’interno i dati di ben 2 milioni e mezzo di clienti. La notizia data in queste ore, per il momento, non è stata confermata dal vettore low-cost Vodafone che ha negato l’accesso e la sottrazione dei preziosi dati attraverso una nota ufficiale. Gli utenti che beneficiano del servizio possono tirare dunque un sospiro di sollievo? Cerchiamo di capirlo. La notizia della violazione è stata fornita dall’account Twitter di Bank Security (@Bank Security). Proprio gli esperti di sicurezza sarebbero venuti a conoscenza del serio problema dopo che un hacker avrebbe tentato di vendere il corposo e prezioso bottino dei dati personali di milioni di italiani sul web. La notizia sta allarmando molti clienti del vettore nelle ultime ore ma non è stata ancora ...

