Fuga di gas in strada | evacuato palazzo in via Negroli

Milano, 29 dicembre 2020 - Momenti di paura, questa mattina, per una fuga di gas stradale che ha costretto i vigili del fuoco a far evacuare un palazzo. Nessuno risulta ferito. È accaduto intorno alle ...Genova. I vigili del fuoco di Genova sono stati chiamati questo pomeriggio, poco dopo le 17, per intervenire a seguito di una fuga di gas riscontrata a Voltri, nell’omonima via. Arrivati sul posto, i ...