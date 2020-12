Dopo averli portati in Parlamento M5s rompe con i no-vax: 'Subcultura pericolosa' (Di martedì 29 dicembre 2020) Ottime parole che, speriamo, possano segnare una linea che non potrà mai più essere valicata tra scienza e anti-scienza. E quindi mai dimenticare (perché non accada più) che è stato attraverso ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) Ottime parole che, speriamo, possano segnare una linea che non potrà mai più essere valicata tra scienza e anti-scienza. E quindi mai dimenticare (perché non accada più) che è stato attraverso ...

kiirotokuroi : @BzBroono @alexodus @MariaAl28960990 @StegiGiorgio @PieroSansonetti Intendevi scrivere 'impropriamente' forse? Comu… - Mariva2000 : @Yi_Benevolence Dopo averli visti e ascoltati per 10 mesi in TV è strano che qualcuno abbia ancora fiducia - ConstructiveNet : Raccontare la complessità. La narrazione costruttiva parte da una necessità impellente per la nostra società oggi:… - 93Andryxy : Io??cancellare i miei tweet subito dopo averli scritti - abbyonlyforyou : @_catcopycat_ anche io ho i capelli grassi e solo qualche ora dopo averli lavati sembra che ci posso fare l’olio extravergine -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo averli Dopo averli portati in Parlamento M5s rompe con i no-vax: "Subcultura pericolosa" Globalist.it Sanità e Tirocinanti, Di Natale: “Quegli strani silenzi del consiglio regionale. Umiliati migliaia di Calabresi liberi”

“Da mesi mi sto impegnando per chiedere al Consiglio regionale della Calabria di occuparsi di due temi di rilevante importanza: la riapertura degli ospedali e la precarietà dei lavoratori in mobilità ...

Dopo averli portati in Parlamento M5s rompe con i no-vax: "Subcultura pericolosa"

Il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà solidarizza con l'infermiare Claudia Alivernini insultata per essersi vaccinata: "Antepongono surreali teorie complottiste ai progressi scientif ...

“Da mesi mi sto impegnando per chiedere al Consiglio regionale della Calabria di occuparsi di due temi di rilevante importanza: la riapertura degli ospedali e la precarietà dei lavoratori in mobilità ...Il ministro dei Rapporti col Parlamento Federico D'Incà solidarizza con l'infermiare Claudia Alivernini insultata per essersi vaccinata: "Antepongono surreali teorie complottiste ai progressi scientif ...