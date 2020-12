A tutto De Zerbi: “Non lascio il Sassuolo a stagione in corso. Mercato? Squadra ok se non parte nessuno…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Ospite di Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a 360° dell'attualità della sua Squadra e del suo lavoro tra presente e futuro con uno sguardo particolare a diverse ipotesi legate ad una sua partenza da Reggio Emilia.De Zerbi: Mercato e futurocaption id="attachment 1041379" align="alignnone" width="831" De Zerbi, getty images/captionparte dal calcioMercato e dalla possibilità di rinforzi per il proseguimento della fantastica stagione del Sassuolo: "In entrata non ho bisogno di nulla, se rientrano gli infortunati siamo a posto così", ha spiegato De Zerbi. "Cosa direi davanti a uno scambio Tonali-Locatelli? In uscita spero che non si muova nulla, nessun ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Ospite di Sportitalia, il tecnico delRoberto Deha parlato a 360° dell'attualità della suae del suo lavoro tra presente e futuro con uno sguardo particolare a diverse ipotesi legate ad una suanza da Reggio Emilia.Dee futurocaption id="attachment 1041379" align="alignnone" width="831" De, getty images/captiondal calcioe dalla possibilità di rinforzi per il proseguimento della fantasticadel: "In entrata non ho bisogno di nulla, se rientrano gli infortunati siamo a posto così", ha spiegato De. "Cosa direi davanti a uno scambio Tonali-Locatelli? In uscita spero che non si muova nulla, nessun ...

queenstefyorl : raga ma in tutto ciò io non vedo l’ora di vedere tommaso professore nella prossima edizione di amici, già immagino… - ItaSportPress : A tutto De Zerbi: 'Non lascio il Sassuolo a stagione in corso. Mercato? Squadra ok se non parte nessuno...' -… - NCN_it : #DEZERBI: «UN GIORNO SULLA PANCHINA DEL #NAPOLI? C’È TEMPO PER TUTTO, ORA PENSO SOLO AL #SASSUOLO» - kanekisme : @minikiguk l'utilissimo rudy zerbi ora è tutto chiaro - totofaz : @Milestemplaris @mckillbill @strongz @IononDevo @NicoSpinelli8 @Light1908 @ncorrasco @FootballAndDre1 @AMIN1908… -