Spostamento entro 30km dai Comuni sotto i 5000 abitanti. "La mappa interattiva dei confini" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per quanto riguarda gli spostametni nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 può tornare utile questa mappa interattiva per calcolare fino a dove ci si potrà spostare dal proprio Comune se ha una poplazione inferiore ai 5000 abitanti. Il decreto fissa la cosa in modo semplice: "una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini comunali" Il progetto "Il decreto di Natale in chilometri" è a cura di di aborruso napo pigreco Tutti i dati provengono da fonti ISTATAdo ogni modo il consiglio è quello di guardare le FAQ del Governo o di sentire le forze dell'ordine.

