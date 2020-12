Sci alpino | startlist SuperG Bormio Programma | orari | tv | pettorali di partenza

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Martedì 29 dicembre (ore 11.30) andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. La gara era originariamente inper lunedì, ma la fitta nevicata che si è abbattuta sulla località valtellinese ha costretto gli organizzatori al posticipo di 24 ore e al rinvio della discesa libera a mercoledì 30 dicembre. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio, che dovrebbe essere in ottime condizioni visto che le previsioni meteo sono confortanti. Sarà una gara estremamente combattuta. L’Italia punta tantissimo su Dominik Parris e Christof Innerhofer. Tra i favoriti della vigilia gli svizzeri Mauro Caviezel e Marco Oderrmatt, i norvegesi Aleksander Kilde e Kjetil Jansrud, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer. Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle ...

Appuntamento il 30 dicembre a Dolonne per maestri di sci e guide alpine del posto, per tutti gli altri via social. Una fiaccolata solo diversa, ma non cancellata, per mantenere la tradizione e lanciar ...