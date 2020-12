Neve al Nord – Da Milano a Torino | le città imbiancate e i disagi per il traffico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Quasi tutto ilItalia si è risvegliato questa mattina con le strade ricoperte da un denso strato difresca. Le nevicate sono cominciate la scorsa notte e alle 8 del mattino ala coltre bianca raggiungeva già i 10 cm, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. Situazione simile anche a, così come a Genova e a Bergamo. Nel capoluogo lombardo è subito scattato il piano d’emergenza previsto dal Comune: si segnalano già alberi caduti e interruzioni alle linee dei tram. La nevicata interessa tutta la Lombardia, ad eccezione della pianura Sud orientale dove cade mista a pioggia. In Piemonte l’allerta riguarda il settore orientale e in particolare il basso alessandrino. Dalle valli alla pianura, nevica anche su tutta la Bergamasca, così come in Trentino-Alto ...