Neve a Milano, crollano due alberi in pieno centro: tram bloccati in via Sanzio (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'albero caduto (foto Filippo Dittrich)- Un'auto devastata, la linea aerea del tram a terra e un tram bloccato. È successo lunedì 28 dicembre in via Raffaello Sanzio a Milano (zona Wagner) dove due ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'albero caduto (foto Filippo Dittrich)- Un'auto devastata, la linea aerea dela terra e unbloccato. È successo lunedì 28 dicembre in via Raffaello(zona Wagner) dove due ...

Corriere : ?? Milano si è svegliata sotto la neve - SkyTG24 : #Milano e la Lombardia si sono risvegliate ricoperte da un denso strato di #neve fresca - Corriere : Neve a Milano e in Lombardia. Scattato il piano di emergenza - lauraconlange : #neve La mia #Milano stamattina in #zonabianca ?????? - ziaiaia3 : RT @Lucyaglam: - E tu come cadi ? _ Sempre in grande stile ! #Lombardia #milano #neve #VentagliDiluce -