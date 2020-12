Napoli | distrutti i gazebo dei ristoranti in via Partenope

(Di martedì 29 dicembre 2020). Questa sera una violenta mareggiata ha provocato ingenti danni a, tra via Caracciolo e via, la strada del lungomare più bello del mondo. Il vento e le onde hanno abbattuto dei, e il mare ha invaso la carreggiata portando con sé detriti. Il Comune ha detto che il traffico è interrotto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

fanpage : #Maltempo, lungomare di Napoli completamente allagato, gazebo dei ristoranti distrutti, danni ingenti - StefanoDeMaron : RT @DanieleDann1: ?? #Napoli: Le forti #mareggiate hanno saltato scogli e parapetti, finendo su via #Caracciolo e travolgendo anche le auto… - ILKERFIRENZE : RT @DanieleDann1: ?? #Napoli: Le forti #mareggiate hanno saltato scogli e parapetti, finendo su via #Caracciolo e travolgendo anche le auto… - Adeleblabla : Da qui Fanpage lo riporta - Chiariello_CS : RT @fanpage: #Maltempo, lungomare di Napoli completamente allagato, gazebo dei ristoranti distrutti, danni ingenti -

Napoli, forte mareggiata copre Via Caracciolo. Automobilisti in panne, trafficio in tilt e ingenti danni ai locali (foto).Maltempo a Napoli, lungomare allagato: distrutti tutti i gazebo dei ristoranti, danni anche sui marciapiedi.