Mirabelli: “Pioli sta facendo benissimo, non era facile stare davanti a Juve e Inter. In attacco prenderei…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato dell'andamento della squadra rossonera: "Pioli sta facendo un grandissimo lavoro - dichiara il dirigente ai microfoni di Tmw Radio - , posizionarsi davanti a due corazzate come Juventus ed Inter non era facile perchè sono molto forti e vantano dei calciatori importanti. Chi prenderei come vice-Ibrahimovic? Mi piace Milik, un calciatore giovane ma esperto, sono innamorato di lui da molto tempo. Non mi dispiace neanche Scamacca. Inter? Ha tutto per vincere lo scudetto, deve trovare serenità e calma" - conclude Mirabelli - . ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano, ha parlato dell'andamento della squadra rossonera: "staun grandissimo lavoro - dichiara il dirigente ai microfoni di Tmw Radio - , posizionarsia due corazzate comentus ednon eraperchè sono molto forti e vantano dei calciatori importanti. Chi prenderei come vice-Ibrahimovic? Mi piace Milik, un calciatore giovane ma esperto, sono innamorato di lui da molto tempo. Non mi dispiace neanche Scamacca.? Ha tutto per vincere lo scudetto, deve trovare serenità e calma" - conclude- . ITA Sport Press.

