LIVE Biathlon, World Team Challenge in DIRETTA: via all’inseguimento! Wierer e Hofer puntano al successo! (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35: Bene Pavlova e Preuss in questo primo poligono a terra, mentre Wierer sbaglia su un bersaglio ed Herrmann trova lo zero. 19.33: Wierer, partendo quarta, potrà avere dei riferimenti davanti. 19.30: SI COMINCIA!!!! 19.25: Si attende prima della partenza, viste le condizioni atmosferiche 19.20: Tra 5? si parte con l’inseguimento! 19.15: Dato statistico sono i nove errori della coppia Wierer/Hofer che dovranno fare meglio e come detto pocanzi Pavlova/Eliseev con i soli tre errori nel computo totale della mass start hanno fatto la differenza. 19.10: Pursuit che riprenderà alle 19.25 e sarà importante anche il lavoro sugli sci stretti viste le difficoltà climatiche: nevicata fitta a Ruhpolding. 19.05: Wierer ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35: Bene Pavlova e Preuss in questo primo poligono a terra, mentresbaglia su un bersaglio ed Herrmann trova lo zero. 19.33:, partendo quarta, potrà avere dei riferimenti davanti. 19.30: SI COMINCIA!!!! 19.25: Si attende prima della partenza, viste le condizioni atmosferiche 19.20: Tra 5? si parte con l’inseguimento! 19.15: Dato statistico sono i nove errori della coppiache dovranno fare meglio e come detto pocanzi Pavlova/Eliseev con i soli tre errori nel computo totale della mass start hanno fatto la differenza. 19.10: Pursuit che riprenderà alle 19.25 e sarà importante anche il lavoro sugli sci stretti viste le difficoltà climatiche: nevicata fitta a Ruhpolding. 19.05:ed ...

Il biathlon ha visto andare in scena quattro tappe della Coppa del Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, e due in Austria, ad Hochfilzen. Alla ripresa, nel 2021, altra doppia tappa anche a ...

