Le serie tv cancellate del 2020 che non rivedremo più

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nell’anno in cui si è consumata una delle più grandi crisi che il settore audiovisivo abbia mai affrontato, sono molti i progetti annullati dai network e dalle piattaforme nel disperato tentativo di contenere i costi tenendo in vita solo i titoli più forti e appetibili per il pubblico. È emblematico, in questo senso, la strategia di Netflix che, proprio per via delle difficoltà produttive legate alla ricostruzione storica, al reparto costumi e all’entourage, ha deciso a sorpresa di stoppare due serie che erano già state rinnovate in forma ufficiale: Glow, che sarebbe dovuto terminare con una quarta stagione che non vedrà mai la luce, e I am not ok with this, la meravigliosa serie con Sophia Lillis che è dovuta battere in ritirata nonostante gli sceneggiatori fossero già al lavoro sui nuovi episodi. https://www.youtube.com/watch?v=8qdDUnsGcPE&t=26s