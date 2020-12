Il regalo di Natale non è quello che sembra: ecco lo scherzo di due genitori ai loro ragazzi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due ragazzini stanno scartando il loro regalo di Natale. L'esaltazione prende il sopravvento quando scoprono la confezione della nuova PlayStation 5. Il loro entusiasmo, però, non è destinato a durare ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dueni stanno scartando ildi. L'esaltazione prende il sopravvento quando scoprono la confezione della nuova PlayStation 5. Ilentusiasmo, però, non è destinato a durare ...

matteosalvinimi : Il regalo di Natale di Conte e PD agli italiani in difficoltà? Andare in pensione 2 anni più tardi. Follia, li ferm… - _Carabinieri_ : “Buongiorno, ho 94 anni. Non mi manca niente: solo una persona con cui scambiare il brindisi di Natale...” è la tel… - panpersofficial : Io vorrei i ringraziamenti da parte del web per questa perla. Che essendo un grosso regalo è giusto pubblicarla a N… - Giuseppe_alari : Ecco come potrebbe vincere le elezioni @realDonaldTrump facilmente vedi URL: - psicologiiii : Vabbè a Natale niente, ma per la Befana ce lo fate un regalo? @LILKVNEKI2 @marcodrast <3 -